У Криму пройшла велика колона російської військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 версеня. УНН. У Криму сьогодні велика колона російської військової техніки, включаючи ракетні комплекси на базі тягачів “Ураган”, пройшла в напрямку Щолкіно, передає УНН із посиланням на “Крим.Реалії”.
Як пише видання, у складі колони було не менше шести тягачів різного призначення і вісім вантажних машин, частина з яких оснащені антенами.
Місцеві жителі, які стали очевидцями пересування техніки, висловили ЗМІ припущення, що це передислокація зенітно-ракетної частини.
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Російські військові не повідомляють подробиць переміщення техніки в Криму.
Видання відзначає, що 13 вересня пресслужба Міноборони Росії повідомила, що ракетні та артилерійські дивізіони “Бастіон”, “Бал” і “Берег” Чорноморського флоту Росії проводять навчання на полігонах Криму.
Нагадаємо, Україна попередила ООН про загрози розповсюдження РФ ядерної зброї в окупованому Криму.