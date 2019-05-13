Росія утилізує українську військову техніку в Криму після 2024 року

"Це перш за все завдання керівництва України (по залишеній в Криму українській військовій техніці, в тому числі кораблі, літаки). Виходячи з міжнародних норм, протягом 10 років вони повинні або забрати (техніку), або через 10 років ми будемо змушені це утилізувати, тому що те, що не знаходиться в експлуатації, занепадає і приходить в непридатність. Сучасних зразків ми не спостерігали, а ті, які є, вони Збройним силам РФ не цікаві", - сказав Шаманов.

Як повідомляв УНН, російські силовики стверджують, що українські винищувачі МіГ-29, які залишилися в Криму після анексії півострова Росією, відновити неможливо.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова повернути з окупованого Криму Україні військову техніку.



