Россия утилизирует украинскую военную технику в Крыму после 2024 года

“Это прежде всего задача руководства Украины (по оставшейся в Крыму украинской военной технике, в том числе кораблям, самолетам). Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать (технику), либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать, потому что-то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность. Современных образцов мы не наблюдали, а те, которые есть, они Вооруженным силам РФ не интересны”, — сказал Шаманов.

Как сообщал УНН, российские силовики утверждают, что украинские истребители МиГ-29, которые остались в Крыму после аннексии полуострова Россией, восстановить невозможно.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть из оккупированного Крыма Украине военную технику.



