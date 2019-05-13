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Россия утилизирует украинскую военную технику в Крыму после 2024 года

Россия утилизирует украинскую военную технику в Крыму после 2024 года

Киев  •  УНН

 • 15564 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Если в течение 10 лет Украина не заберет с Крыма оставшуюся военную технику, то Россия будет вынуждена ее утилизировать. Об этом сообщил председатель комитета по обороне Госдумы, бывший командующий воздушно-десантных войск (ВДВ) Владимир Шаманов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Это прежде всего задача руководства Украины (по оставшейся в Крыму украинской военной технике, в том числе кораблям, самолетам). Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать (технику), либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать, потому что-то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность. Современных образцов мы не наблюдали, а те, которые есть, они Вооруженным силам РФ не интересны”, — сказал Шаманов.

Как сообщал УНН, российские силовики утверждают, что украинские истребители МиГ-29, которые остались в Крыму после аннексии полуострова Россией, восстановить невозможно.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть из оккупированного Крыма Украине военную технику.

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