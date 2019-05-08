В РФ оценили состояние оставшихся в оккупированном Крыму украинских МиГ-29
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Российские силовики утверждают, что украинские истребители МиГ-29, которые остались в Крыму после аннексии полуострова Россией, восстановить невозможно. Об этом со ссылкой на источник в местных российских силовых структурах сообщает в среду ТАСС, передает УНН.
"Находящимся там примерно 10 истребителям МиГ-29 уже много лет, еще до 2014 года никто не занимался. Они не подлежат техническому восстановлению", - уточнил собеседник агентства.
"Они стоят со спущенными колесами, их фонари (прозрачная часть кабины пилота) не открывались много лет", - отметил он.
По его данным, только четыре машины в свое время "прошли какой-то ремонт" на Львовском авиаремонтном заводе.
Как отметил источник, машины этого типа (12 МиГ-29 и шесть МиГ-29УБ) достались Украине после распада СССР.
По данным профильного военного ресурса "Военная панорама", основой группировки ВВС Украины в Крыму до оккупации была 204-я бригада тактической авиации имени Покрышкина, которая дислоцировалась на аэродроме Бельбек вблизи Севастополя. На вооружении 204-й бригады, по данным ресурса, "находилось номинально 46 истребителей МиГ-29 и МиГ-29УБ и четыре модернизированных учебно-тренировочных самолета L-39M1". Также ресурс отмечает, что "в начале 2014 года в летном состоянии с ее авиапарка находились только три МиГ-29, один МиГ-29УБ и один L-39M1".
С 10 апреля 2014 года, по данным "Военной панорамы", представители ВВС Украины приступили к операции по вывозу своей авиационной техники и имущества из Крыма. Как отмечает ресурс, разобранные истребители на автомобилях доставлялись на аэродром Кульбакино (Николаев).
Как сообщал УНН, в ноябре 2017 года 204-ю Севастопольскую бригаду тактической авиации имени Покрышкина (воинскую часть А0959 Воздушных сил ВСУ) решили передислоцировать из Николаева в Луцк.