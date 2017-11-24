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Бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗС України змінить дислокацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Військова частина А0959 Повітряних Сил Збройних Сил України переїде з Миколаєва до Луцька. Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 811-р "Про передислокацію військової частини А0959 Повітряних Сил Збройних Сил" опублікованого в сьогоднішньому номері газети "Урядовий кур’єр", передає УНН.

Уряд підтримав рішення Міністерства оборони України щодо передислокації однієї з бригад тактичної авіації Повітряних сил ЗС України на Волинь. Рішення прийняте з метою розширення бойових спроможностей Повітряних Сил ЗСУ. Це забезпечить належне прикриття повітряних кордонів та важливих об'єктів держави на північно-західному напрямку.

Військова частина А0959 – це колишня 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.

Але відповідно до вимог директиви командувача Повітряних Сил Збройних Сил України від 20 жовтня 2014 року №350/106/1/26дск/ОШ "Плану проведення додаткових організаційних заходів у Повітряних Силах Збройних Сил України у 2014 році" – 204-ій Севастопольській бригаді тактичної авіації імені Олександра Покришкіна (місто Миколаїв) надати з 31 жовтня 2014 року умовне найменування військова частина А0959, ідентифікаційний код 26614739. Умовне найменування військова частина А4515, ідентифікаційний код 07945732 анулювати з 31 жовтня 2014 року.

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На озброєнні тодішньої 204-ї бригади номінально перебувало 46 винищувачів МіГ-29 і МіГ-29УБ, а також чотири навчально-тренувальних літаки L-39M1. Боєготовність бригади була вкрай низькою, і до початку 2014 року в льотному стані перебувало тільки три МіГ-29, один МіГ-29УБ і один L-39M1. Під час кримських подій 28 лютого 2014 року аеродром Бельбек був захоплений російськими військами, які перекрили особовому складу бригади доступ до стоянок літаків, а також вивели з ладу всі чотири винищувачі, що залишалися справними. 22 березня 204-та бригада і всі споруди аеродрому Бельбек остаточно були захоплені російськими спецпризначенцями.

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З 10 квітня 2014 року, за узгодженням з російською стороною, представники Повітряних сил України приступили до операції з вивезення своєї авіаційної техніки та майна з Криму. Бригаду було передислоковано до Миколаєва.

Нагадаємо, відповідно до типової структури штабів НАТО вже реорганізовано близько 40% структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України.

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