Бригада тактической авиации Воздушных сил ВС Украины изменит дислокацию

Правительство поддержало решение Министерства обороны Украины по передислокации одной из бригад тактической авиации Воздушных сил ВС Украины на Волынь. Решение принято с целью расширения боевых возможностей Воздушных Сил ВСУ. Это обеспечит должное прикрытия воздушных границ и важных объектов государства на северо-западном направлении.

Воинская часть А0959 - это бывшая 204-я Севастопольская бригада тактической авиации имени Александра Покрышкина.

Но в соответствии с требованиями директивы командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины от 20 октября 2014 №350 / 106/1 / 26дск / ОШ "Плана проведения дополнительных организационных мероприятий в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины в 2014 году" - двести четвёртый Севастопольской бригаде тактической авиации имени Александра Покрышкина (город Николаев) выделить из 31 октября 2014 условное наименование военная часть А0959, идентификационный код 26614739. условное наименование военная часть А4515, идентификационный код 07945732 аннулировать с 31 октября 2014 года.

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На вооружении тогдашней 204-й бригады номинально находилось 46 истребителей МиГ-29 и МиГ-29УБ, а также четыре учебно-тренировочных самолета L-39M1. Боеготовность бригады была крайне низкой, и к началу 2014 года в летном состоянии находилось только три МиГ-29, один МиГ-29УБ и один L-39M1. Во время крымских событий 28 февраля 2014 аэродром Бельбек был захвачен русскими войсками, которые перекрыли личному составу бригады доступ к стоянкам самолетов, а также вывели из строя все четыре истребителя, которые оставались исправными. 22 марта 204-я бригада и все сооружения аэродрома Бельбек окончательно были захвачены российскими спецназовцами.

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С 10 апреля 2014 года, по согласованию с российской стороной, представители Воздушных сил Украины приступили к операции по вывозу своей авиационной техники и имущества из Крыма. Бригада была передислоцирована в Николаев.

Напомним, согласно типовой структуры штабов НАТО уже реорганизовано около 40% структурных подразделений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.