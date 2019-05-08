У РФ оцінили стан українських МіГ-29, які залишилися в окупованому Криму

"Приблизно 10 винищувачів МіГ-29, які перебувають там вже багато років, ще до 2014 року ніхто не займався. Вони не підлягають технічному відновленню", - уточнив співрозмовник агентства.

"Вони стоять зі спущеними колесами, їх ліхтарі (прозора частина кабіни пілота) не відкривалася багато років", - зазначив він.

За його даними, лише чотири машини свого часу "пройшли якийсь ремонт" на Львівському авіаремонтному заводі.

Як зазначило джерело, машини цього типу (12 МіГ-29 і шість МіГ-29УБ) дісталися Україні після розпаду СРСР.

За даними профільного військового ресурсу "Військова панорама", основою угруповання ВПС України в Криму до окупації була 204-та бригада тактичної авіації імені Покришкіна, що дислокувалася на аеродромі Бельбек поблизу Севастополя. На озброєнні 204-ї бригади, за даними ресурсу, "перебувало номінально 46 винищувачів МіГ-29 і МіГ-29УБ і чотири модернізованих навчально-тренувальних літака L-39M1". Також ресурс відзначає, що "до початку 2014 року в льотному стані з її авіапарку знаходилися тільки три МіГ-29, один МіГ-29УБ і один L-39M1".

З 10 квітня 2014 року, за даними "Військової панорами", представники ВПС України приступили до операції з вивезення своєї авіаційної техніки та майна з Криму. Як зазначає ресурс, розібрані винищувачі на автомобілях доставлялися на аеродром Кульбакіно (Миколаїв).

Як повідомляв УНН, у листопаді 2017 року 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації імені Покришкіна (військову частину А0959 Повітряних сил ЗСУ) вирішили передислокувати з Миколаєва до Луцька.