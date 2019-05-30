В Крыму во время парусной регаты столкнулись три яхты
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В аннексированном Крыму во время парусной регаты столкнулись три яхты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
По информации СМИ, судья парусной регаты "Золотое кольцо Боспорского царства" потребовала дисквалификации виновников столкновения.
Других подтверждений этой информации нет.
В свою очередь, как отмечает корреспондент российской радиостанции "Говорит Москва", яхты чуть не протаранили судейскую лодку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У берегов Канн столкнулись две яхты, есть погибший
Напомним, 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета произошла авиационная катастрофа с вертолетом Ми-8, который упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. После падения военный вертолет Ми-8 загорелся.
В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595. Сейчас найдено тела всех четырех военных, погибших в катастрофе.