У Криму під час вітрильної регати зіткнулися три яхти
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. В анексованому Криму під час вітрильної регати зіткнулися три яхти. Про це повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.
За інформацією ЗМІ, суддя вітрильної регати “Золоте кільце Боспорського царства” зажадала дискваліфікації винуватців зіткнення.
Інших підтверджень цієї інформації немає.
У свою чергу, як зазначає кореспондент російської радіостанції “Говорит Москва”, яхти ледве не протаранили суддівський човен.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біля берегів Канн зіштовхнулися дві яхти, є загиблий
Нагадаємо, 29 травня о 23:27 під час навчально-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з вертольотом Мі-8, який впав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння військовий вертоліт Мі-8 загорівся.
Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595. Наразі знайдено тіла усіх чотирьох військових, які загинули в катастрофі.