Біля берегів Канн зіштовхнулися дві яхти, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Вночі біля Канн, незабаром після закриття Канського кінофестивалю, зіткнулись дві яхти, є загиблий. Про це УНН повідомляє з посиланням на Le Parisien.
Дві яхти зіткнулися в суботу вночі біля Канн (Приморські Альпи), вбивши одну людину.
“За даними „Nice-Matin“, зіткнення відбулося близько 9 вечора, незабаром після закриття Каннського кінофестивалю, в той час як дві човни знаходилися на висоті Лерінських островів. Один з човнів був на якорі і був вражений другим на околиці острова Сент-Маргарита”, — йдеться у повідомленні.
Франція Блю стверджує, що жертва є членом екіпажу, який зважував якоря.
Зазначається, обидві яхти носять ознаки сильного лобового удару.
Нагадаємо, берегова охорона Японії в неділю повідомила, що чотири людини пропали безвісті після того, як два вантажних судна зіткнулися в Тихому океані на сході Японії.