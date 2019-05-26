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Біля берегів Канн зіштовхнулися дві яхти, є загиблий

Біля берегів Канн зіштовхнулися дві яхти, є загиблий

Київ • УНН

 • 9936 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Вночі біля Канн, незабаром після закриття Канського кінофестивалю, зіткнулись дві яхти, є загиблий. Про це УНН повідомляє з посиланням на Le Parisien.

Дві яхти зіткнулися в суботу вночі біля Канн (Приморські Альпи), вбивши одну людину.

“За даними „Nice-Matin“, зіткнення відбулося близько 9 вечора, незабаром після закриття Каннського кінофестивалю, в той час як дві човни знаходилися на висоті Лерінських островів. Один з човнів був на якорі і був вражений другим на околиці острова Сент-Маргарита”, — йдеться у повідомленні.

Франція Блю стверджує, що жертва є членом екіпажу, який зважував якоря.

Зазначається, обидві яхти носять ознаки сильного лобового удару.

Нагадаємо, берегова охорона Японії в неділю повідомила, що чотири людини пропали безвісті після того, як два вантажних судна зіткнулися в Тихому океані на сході Японії.

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