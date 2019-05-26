У берегов Канн столкнулись две яхты, есть погибший

Две яхты столкнулись в субботу ночью у Канн (Приморские Альпы), убив одного человека.

"По данным "Nice-Matin", столкновение произошло около 9 вечера, вскоре после закрытия Каннского кинофестиваля, в то время как две лодки находились на высоте Леринських островов. Одна из лодок был на якоре и был поражен вторым на окраине острова Сент-Маргарита", - говорится в сообщении.

Франция Блю утверждает, что жертва является членом экипажа, который взвешивал якоря.

Отмечается, обе яхты носят признаки сильного лобового удара.

Напомним, береговая охрана Японии в воскресенье сообщила, что четыре человека пропали без вести после того, как два грузовых судна столкнулись в Тихом океане на востоке Японии.