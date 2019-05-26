У берегов Канн столкнулись две яхты, есть погибший

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 27952 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 49539 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66319 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117747 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110414 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136916 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144490 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130056 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130134 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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У берегов Канн столкнулись две яхты, есть погибший

У берегов Канн столкнулись две яхты, есть погибший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Ночью у Канн, вскоре после закрытия Каннского кинофестиваля, столкнулись две яхты, есть погибший. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Le Parisien.

Две яхты столкнулись в субботу ночью у Канн (Приморские Альпы), убив одного человека.

"По данным "Nice-Matin", столкновение произошло около 9 вечера, вскоре после закрытия Каннского кинофестиваля, в то время как две лодки находились на высоте Леринських островов. Одна из лодок был на якоре и был поражен вторым на окраине острова Сент-Маргарита", - говорится в сообщении.

Франция Блю утверждает, что жертва является членом экипажа, который взвешивал якоря.

Отмечается, обе яхты носят признаки сильного лобового удара.

Напомним, береговая охрана Японии в воскресенье сообщила, что четыре человека пропали без вести после того, как два грузовых судна столкнулись в Тихом океане на востоке Японии.

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