У берегов Канн столкнулись две яхты, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Ночью у Канн, вскоре после закрытия Каннского кинофестиваля, столкнулись две яхты, есть погибший. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Le Parisien.
Две яхты столкнулись в субботу ночью у Канн (Приморские Альпы), убив одного человека.
"По данным "Nice-Matin", столкновение произошло около 9 вечера, вскоре после закрытия Каннского кинофестиваля, в то время как две лодки находились на высоте Леринських островов. Одна из лодок был на якоре и был поражен вторым на окраине острова Сент-Маргарита", - говорится в сообщении.
Франция Блю утверждает, что жертва является членом экипажа, который взвешивал якоря.
Отмечается, обе яхты носят признаки сильного лобового удара.
Напомним, береговая охрана Японии в воскресенье сообщила, что четыре человека пропали без вести после того, как два грузовых судна столкнулись в Тихом океане на востоке Японии.