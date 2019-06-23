В Крыму хотят сделать экспонатом украинскую подлодку "Запорожье"

"Я и мои сотрудники - офицеры, мы служили на подводных лодках. И мы, и совет ветеранов-подводников ждем - не дождемся, когда нам Б-435 (прежнее название подлодки – ред.) отдадут. Сейчас эта лодка не может быть использована по прямому назначению, не может выходить в море. А мы хотим рассказать про ее боевой путь в составе Северного и Черноморского флотов, у нас эта информация есть. При распаде СССР лодка осталась Украине, получила имя "Запорожье" и фактически не использовалась", - сказал Тарарий.

По его словам, вместе с подлодкой может прийти и специалист, который сейчас служит на ней и "знает ее до винтика".

"Если нам отдадут эту подводную лодку, то мы сможем поставить вопрос о том, что надо увеличить штат и набрать людей, которые служили на лодках этого проекта и которые лучше всех смогут и рассказывать про нее, и содержать этот корабль", - отметил собеседник.

Как сообщал УНН, ранее в этом году председатель комитета по обороне Госдумы, бывший командующий воздушно-десантных войск (ВДВ) Владимир Шаманов заявил, что если в течение 10 лет Украина не заберет с Крыма оставшуюся военную технику, то Россия будет вынуждена ее утилизировать.