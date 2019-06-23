У Криму хочуть зробити експонатом український підводний човен "Запоріжжя"

"Я і мої співробітники - офіцери, ми служили на підводних човнах. І ми, і рада ветеранів-підводників чекаємо - не дочекаємося, коли нам Б-435 (колишня назва підводного човна - ред.) віддадуть. Зараз цей човен не може бути використаний за прямим призначенням, не може виходити в море. А ми хочемо розповісти про її бойовий шлях у складі Північного і Чорноморського флотів, у нас ця інформація є. При розпаді СРСР човен залишився Україні, отримав ім'я "Запоріжжя" і практично не використовувався", - сказав Тарара.

За його словами, разом з підводним човном може прийти і фахівець, який зараз служить на ній і "знає її до гвинтика".

"Якщо нам віддадуть цю підводний човен, то ми зможемо поставити питання про те, що треба збільшити штат і набрати людей, які служили на човнах цього проекту і які краще за всіх зможуть і розповідати про неї, і містити цей корабель", - зазначив співрозмовник.

Як повідомляв УНН, раніше в цьому році голова комітету з оборони Держдуми, колишній командувач повітряно-десантних військ (ВДВ) Володимир Шаманов заявив, що якщо протягом 10 років Україна не забере з Криму залишену військову техніку, то Росія буде змушена її утилізувати.