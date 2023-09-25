В Крыму хотят провести крестный ход с иконой, которая уцелела во время удара ВСУ по штабу в Севастополе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Губернатор оккупированного Севастополя в Крыму Михаил Развожаев предлагает провести крестный ход с иконой, которая уцелела во время удара ВСУ по черноморскому штабу рф. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.
Детали
По словам Развожаева, икона уцелела после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота РФ. Тот факт, что икона не сгорела, он объявил «чудом» и предложил благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте провести крестный ход 15 октября в день Федора Ушакова.
Это событие планируют приурочить к 278-летию Федора Ушакова.
«Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не поражен огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда», – отметил Развожаев.
Дополнение
Командование ССО сообщало, что дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила “вовремя и точно” поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота рф во временно оккупированном Севастополе.
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