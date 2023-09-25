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У Криму хочуть провести хресну ходу з іконою, яка вціліла під час удару ЗСУ по штабу у Севастополі

У Криму хочуть провести хресну ходу з іконою, яка вціліла під час удару ЗСУ по штабу у Севастополі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Губернатор окупованого Севастополя у Криму Михайло Развожаєв пропонує провести хресну ходу з іконою, яка вціліла під час удару ЗСУ по чорноморському штабу рф. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Деталі

За словами Развожаєва, ікона вціліла після ракетного удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ. Той факт, що ікона не згоріла, він оголосив «дивом» і запропонував благочинному Севастопольського округу протоієрею Сергію Халюті провести хресну ходу 15 жовтня на день Федора Ушакова.

Цю подію планують приурочити до 278-річчя Федора Ушакова.

«Напередодні отець Сергій мені написав, що дерев'яна рама повністю згоріла, а образ святого, написаний на дереві, вцілів і не вражений вогнем після атаки ЗСУ. Ми з вами стали свідками справжнього дива», – зазначив Развожаєв.

Доповнення

Командування ССО повідомляло, що зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила “вчасно та точно” вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту рф в тимчасово окупованому Севастополі.

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