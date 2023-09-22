В Крыму до сих пор "хлопает": взрывы прогремели в Саках
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В оккупированном Крыму все еще "хлопает" - в Саках прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на "Крымский ветер".
Цитата
"Подписчики сообщают о серии взрывов в районе города Саки", - говорится в сообщении.
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Оккупанты информацию о взрывах в Саках пока не комментировали.
Напомним
В оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф.
Впоследствии Министерство обороны рф подтвердило удар по штабу черноморского флота рф в Севастополе во временно оккупированном Крыму.
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