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В Крыму до сих пор "хлопает": взрывы прогремели в Саках

В Крыму до сих пор "хлопает": взрывы прогремели в Саках

Киев • УНН

 • 124011 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В оккупированном Крыму все еще "хлопает" - в Саках прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на "Крымский ветер".

Цитата

"Подписчики сообщают о серии взрывов в районе города Саки", - говорится в сообщении.

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Оккупанты информацию о взрывах в Саках пока не комментировали.

Напомним

В оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф.

Впоследствии Министерство обороны рф подтвердило удар по штабу черноморского флота рф в Севастополе во временно оккупированном Крыму.

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