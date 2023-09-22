У Криму досі "бавовнить": вибухи пролунали у Саках
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. В окупованому Криму все ще "бавовнить" - у Саках пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на "Кримський вітер".
Цитата
"Підписники повідомляють про серію вибухів у районі міста Саки", - йдеться у повідомленні.
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Окупанти інформацію про вибухи у Саках наразі не коменутвали.
Нагадаємо
В окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.
Згодом Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.
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