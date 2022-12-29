В кремле отказались отвечать, защищена ли москва от атак БПЛА, после взрывов на аэродромах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков отказался отвечать на вопросы журналистов о том, защищена ли москва от атак БПЛА, после серии взрывов на аэродромах. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.
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В частности, песков заявил, что “администрация президента не занимается такими вопросами”, потому отказался комментировать.
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"Смотрите, вы мне задаете вопрос, которым администрация президента не занимается. Поэтому я переадресую вас в другие ведомства – вы их прекрасно знаете", – заявил песков.
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Сегодня утром в соцсетях сообщили о новых взрывах на аэродроме “энгельс”, что в рф.
Ранее, 26 декабря, произошел взрыв на аэродроме "Энгельс-2". Это авиабаза вкс россии.
В Институте изучения войны подчеркивают, что взрывы на аэродроме в российском энгельсе, произошедшие утром 26 декабря, вызвали критику среди военного сообщества.
В то же время, в россии начали обсуждать защиту москвы от украинских беспилотных летательных аппаратов.