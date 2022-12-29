У кремлі відмовилися відповідати, чи захищена москва від атак БПЛА, після вибухів на аеродромах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Прессекретар президента рф дмитро пєсков відмовився відповідати на запитання журналістів про те, чи захищена москва від атак БПЛА, після серії вибухів на аеродромах. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.
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Зокрема, пєсков заявив, що “адміністрація президента не займається такими питаннями”, тому відмовився коментувати.
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"Дивіться, ви мені ставите питання, яким адміністрація президента не займається. Тому я переадресую вас до інших відомств – ви їх чудово знаєте", – заявив пєсков.
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Сьогодні вранці в соцмережах повідомили про нові вибухи на аеродромі “енгельс”, що у рф.
Раніше, 26 грудня, стався вибух на аеродромі "Енгельс-2". Це авіабаза вкс росії.
В Інституті вивчення війни наголошують, що вибухи на аеродромі в російському енгельсі, що сталися вранці 26 грудня, викликали критику серед військової спільноти.
У той же час, в росії почали обговорювати захист москви від українських безпілотних літальних апаратів.