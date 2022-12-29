"Энгельс" не паникует": на аэродроме снова слышат взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. На русском аэродроме “энгельс” снова слышны взрывы. Пользователи соцсетей сообщают о якобы работе ПВО, пишет УНН со ссылкой на СтратКом ВСУ.
Детали
Пользователи соцсетей публикуют видео и заявляют, что на аэродроме якобы сработало ПВО.
“Короче, сработала система ПВО. Короче, че-то на нас еб*нули”, – говорит на видео россиянка.
Напомним
26 декабря произошел взрыв на аэродроме "Энгельс-2". Это авиабаза ППС россии.
В Институте изучения войны подчеркивают, что взрывы на аэродроме в русском энгельсе, произошедшие утром 26 декабря, вызвали критику среди военного сообщества.