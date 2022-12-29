"Энгельс" не паникует": на аэродроме снова слышат взрывы

Детали

Пользователи соцсетей публикуют видео и заявляют, что на аэродроме якобы сработало ПВО.

“Короче, сработала система ПВО. Короче, че-то на нас еб*нули”, – говорит на видео россиянка.

Напомним

26 декабря произошел взрыв на аэродроме "Энгельс-2". Это авиабаза ППС россии.

В Институте изучения войны подчеркивают, что взрывы на аэродроме в русском энгельсе, произошедшие утром 26 декабря, вызвали критику среди военного сообщества.