На російському аеродромі Енгельса пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Повідомляють про вибухи на військовому аеродромі у місті Енгельс у росії, де стоїть стратегічна авіація країни-агресора. По ньому раніше вже був завданий удар безпілотниками на початку грудня. Про це повідомляє УНН.
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Соціальні мережі та місцеві пабліки повідомляють про гучний вибух у російському місті Енгельс. Там розташований військовий аеродром. Як зазначається на ньому розміщена стратегічна авіація росіян — Ту-95, Ту-160 тощо. У місті лунає повітряна тривога.
За попередньою інформацією, вибух стався на аеродромі "Енгельс-2". Це авіабаза ПКС росії. У бік нього поїхали пожежники та екстрені служби.
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