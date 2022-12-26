На російському аеродромі Енгельса пролунав вибух

Деталі

Соціальні мережі та місцеві пабліки повідомляють про гучний вибух у російському місті Енгельс. Там розташований військовий аеродром. Як зазначається на ньому розміщена стратегічна авіація росіян — Ту-95, Ту-160 тощо. У місті лунає повітряна тривога.

За попередньою інформацією, вибух стався на аеродромі "Енгельс-2". Це авіабаза ПКС росії. У бік нього поїхали пожежники та екстрені служби.

Нагадаємо

В окупованому Алчевську Луганської області згорів склад, у якому росіяни зберігали паливно-мастильні матеріали.