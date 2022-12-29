“Енгельс” не панікує”: на аеродромі знову чують вибухи

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Користувачі соцмереж публікують відео та заявляють, що на аеродромі нібито спрацювала ППО.

“Короче, сработала система ПВО. Короче, че-то на нас еб*нули”, – каже на відео росіянка.

Нагадаємо

26 грудня стався вибух на аеродромі "Енгельс-2". Це авіабаза ПКС росії.

В Інституті вивчення війни наголошують, що вибухи на аеродромі в російському енгельсі, що сталися вранці 26 грудня, викликали критику серед військової спільноти.