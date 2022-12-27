ISW: після вибухів в енгельсі в рф занепокоєні неспроможністю російської влади убезпечити критичну інфраструктуру

Деталі

Як зазначається, у Міноборони росії заявили, що російська ППО нібито збила український безпілотний літальний апарат (БПЛА), який наближався до аеродрому енгельс на малій висоті, внаслідок чого загинули 3 військових. Цю версію розкритикували кілька відомих російських мілітарі-блогерів.

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"Вони (мілблогери - ред.) використали звіт російського МО про цей інцидент як можливість критикувати внутрішні можливості російської протиповітряної оборони та поставити під сумнів те, як російська влада поводилася та реагувала на повідомлення про українські удари глибоко в російському тилу", - ідеться у повідомленні.

Понад те, один мілблогер, пов’язаний з Wagner Group, як вказано, задався питанням, чому російська протиповітряна оборона лише "чудом" запобігає ударам "саме над аеродромом/військовою частиною".

Окрім того, колишній командир бойовиків і відомий російський мілблогер ігор гіркін саркастично привітав російську протиповітряну оборону з активацією перед ударом по авіабазі та задався питанням, чому росія пускає українські безпілотники так глибоко на свою територію. Кілька російських мілблогерів також розкритикували технічні можливості російських систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби та висловили стурбованість нездатністю російської влади захистити критично важливу російську інфраструктуру, зазначається у звіті Інституту.

Ключові висновки ISW:



президент росії володимир путін не пропонував вести переговори з Україною 25 грудня, всупереч деяким повідомленням.



путін, ймовірно, стурбований відсутністю підтримки його війни в Україні серед еліт і, можливо, встановлює інформаційні умови для націоналізації їхнього майна.



українська розвідка повідомила, що російського офіцера, пов'язаного з ПВК "Вагнер", призначили командувачем Західного військового округу (ЗВО) рф.



російські та українські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.



українські джерела повідомляли, що українські війська ведуть бої поблизу Кремінної.



російські війська продовжили наземні обстріли західних околиць Донецька.



українські військові офіційні особи зазначили, що росіяни можуть зосереджувати деякі невизначені сили для наступальних або демонстраційних операцій у Запорізькій області.



російські чиновники та праворадикали почали критикувати поблажливу політику кремля щодо міграції та паспортизації мігрантів із Центральної Азії.



росія продовжує намагатися консолідувати контроль над окупованими територіями в Україні через маніпуляції з процедурами отримання громадянства.



Доповнення

26 грудня стався вибух на аеродромі "Енгельс-2". Це авіабаза ПКС росії.