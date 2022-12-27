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ISW: после взрывов в энгельсе в рф обеспокоены неспособностью российских властей обезопасить критическую инфраструктуру

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Взрывы на аэродроме в российском энгельсе, произошедшие утром 26 декабря, в рф вызвали критику среди военного сообщества. Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали 

Как отмечается, в Минобороны россии заявили, что российская ПВО якобы сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), приближавшийся к аэродрому энгельс на малой высоте, в результате чего погибли 3 военных. Эту версию раскритиковали несколько известных российских милитари-блоггеров. 

Цитата

"Они (милблогеры - ред.) использовали отчет российского МО об этом инциденте как возможность критиковать внутренние возможности российской противовоздушной обороны и подвергнуть сомнению то, как российская власть вела себя и реагировала на сообщения об украинских ударах глубоко в российском тылу", - говорится в сообщении.

Более того, один милблогер, связанный с Wagner Group, как указано, задался вопросом, почему российская противовоздушная оборона лишь "чудом" предотвращает удары "именно над аэродромом/военной частью".

Более того, бывший командир боевиков и известный российский милблогер игорь гиркин саркастически поздравил российскую противовоздушную оборону с активацией перед ударом по авиабазе и задался вопросом, почему россия пускает украинские беспилотники так глубоко на свою территорию. Несколько российских милблогеров также подвергли критике технические возможности российских систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы и выразили обеспокоенность неспособностью российских властей защитить критически важную российскую инфраструктуру, указано в сводке Института.

Ключевые выводы ISW:

  • президент россии владимир путин не предлагал вести переговоры с Украиной 25 декабря, вопреки некоторым сообщениям.
  • путин, вероятно, обеспокоен отсутствием поддержки его войны в Украине среди элит и, возможно, устанавливает информационные условия для национализации их имущества.
  • украинская разведка сообщила, что российского офицера, связанного с ЧВК "Вагнер", назначили командующим Западным военным округом (ЗВО) рф.
  • российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная.
  • украинские источники сообщали, что украинские войска ведут бои вблизи Кременной.
  • российские войска продолжили наземные обстрелы западных окраин Донецка.
  • украинские военные официальные лица отметили, что россияне могут сосредотачивать некоторые неопределенные силы для наступательных или демонстрационных операций в Запорожской области.
  • российские чиновники и праворадикалы начали критиковать снисходительную политику кремля по миграции и паспортизации мигрантов из Центральной Азии.
  • россия продолжает пытаться консолидировать контроль над оккупированными территориями в Украине через манипуляции с процедурами получения гражданства.

Дополнение

26 декабря произошел взрыв на аэродроме "энгельс-2". Это авиабаза россии. 

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