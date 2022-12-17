В россии обсуждают защиту москвы от украинских беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В россии начали обсуждать защиту москвы от украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, рашистский военный эксперт, директор музея войск ПВО юрий кнутов рассказал о деталях защиты кремлевской столицы, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В рф предполагают, что модернизированные Украиной советские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Ту-141 “Стриж”, вероятно, способны достичь москвы, однако российские системы противовоздушной обороны (ПВО) “с почти 100-процентной вероятностью их уничтожат”.
кнутов заявил, что с дальностью полета до тысячи километров и высотой до шести километров “Ту-141 может попытаться ударить по москве”, но при сплошном радиолокационном поле и сплошной зоне покрытия зенитно-ракетными системами обойти их невозможно.
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“Эти старые дроны полностью из металла, а не из композиционных материалов, имеют большую отражающую поверхность и хорошо видны на экранах радаров и станций наведения ракет”, — заявил аналитик.
кнутов также допустил “использование привязных аэростатов с радиолокационными станциями для разведки воздушной обстановки и противовоздушной обороны, особенно в приграничных с Украиной районах”.
По его словам, они могут обнаруживать беспилотники и дроны-камикадзе и передавать их как цели зенитно-ракетным частям.
Добавим
Тем временем, россияне начали бежать из временно оккупированного Крыма после того, как ночью там произошел очередной “хлопок”.