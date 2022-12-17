У росії обговорюють захист москви від українських безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У росії почали обговорювати захист москви від українських безпілотних літальних апаратів. Зокрема, рашистський військовий експерт, директор музею військ ППО юрій кнутов розповів про деталі захисту кремлівської столиці, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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У росії припускають, що модернізовані Україною радянські безпілотні літальні апарати (БПЛА) Ту-141 “Стриж”, ймовірно, здатні досягти москви, проте російські системи протиповітряної оборони (ППО) “з майже 100-відсотковою ймовірністю їх знищать”.
кнутов заявив, що з дальністю польоту до тисячі кілометрів і висотою до шести кілометрів “Ту-141 може спробувати вдарити по москві”, але при суцільному радіолокаційному полі та суцільній зоні покриття зенітно-ракетними системами обійти їх неможливо.
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“Ці старі дрони повністю з металу, а не з композиційних матеріалів, мають велику поверхню, що відбиває, і добре видні на екранах радарів і станцій наведення ракет”, — заявив він.
кнутов також допустив “використання прив'язних аеростатів зі станціями радіолокації для розвідки повітряної обстановки та протиповітряної оборони, особливо в прикордонних з Україною районах”.
За його словами, вони можуть виявляти безпілотники та дрони-камікадзе та передавати їх як цілі зенітно-ракетним частинам.
Додамо
Тим часом, росіяни почали тікати з тимчасово окупованого Криму після того, як вночі там сталася чергова “бавовна”.