Россияне бегут из Крыма после ночного "хлопка"

Детали

Так, в Телеграм-канале публикуют видео, на котором на “крымском мосту” образовалась пробка из автомобилей на выезд с полуострова в сторону россии.

В СтратКоме ВСУ указывают, что россияне "почему-то убегают из Крыма". "Вечером там был “хлопок”, а уже через некоторое время движение на выезд с полуострова Крымским мостом было парализовано”, – говорится в сообщении под видео.

Дополнение

Социальные сети сообщали о “хлопке” во временно оккупированном Крыму.