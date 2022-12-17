Россияне бегут из Крыма после ночного "хлопка"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Россияне начали бежать из временно оккупированного Крыма после того, как ночью там произошел очередной “хлопок”. Об этом информирует Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, передает УНН.
Детали
Так, в Телеграм-канале публикуют видео, на котором на “крымском мосту” образовалась пробка из автомобилей на выезд с полуострова в сторону россии.
В СтратКоме ВСУ указывают, что россияне "почему-то убегают из Крыма". "Вечером там был “хлопок”, а уже через некоторое время движение на выезд с полуострова Крымским мостом было парализовано”, – говорится в сообщении под видео.
Дополнение
Социальные сети сообщали о “хлопке” во временно оккупированном Крыму.