Росіяни тікають з Криму після нічної "бавовни"

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Так, у Телеграм-каналі публікують відео, на якому на “кримському мосту” утворився затор з автівок на виїзд із півострова в бік росії.

У СтратКомі ЗСУ вказують, що росіяни "чомусь тікають із Криму". "Увечері там була “бавовна”, а вже через деякий час рух на виїзд із півострова Кримським мостом було паралізовано”, – йдеться у повідомленні під відео.

Доповнення

Соціальні мережі повідомляли про “бавовну” у тимчасово окупованому Криму.