Росіяни тікають з Криму після нічної "бавовни"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Росіяни почали тікати з тимчасово окупованого Криму після того, як вночі там сталася чергова “бавовна”. Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram, передає УНН.
Деталі
Так, у Телеграм-каналі публікують відео, на якому на “кримському мосту” утворився затор з автівок на виїзд із півострова в бік росії.
У СтратКомі ЗСУ вказують, що росіяни "чомусь тікають із Криму". "Увечері там була “бавовна”, а вже через деякий час рух на виїзд із півострова Кримським мостом було паралізовано”, – йдеться у повідомленні під відео.
Доповнення
Соціальні мережі повідомляли про “бавовну” у тимчасово окупованому Криму.