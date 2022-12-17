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В окупованому Криму лунали вибухи - соцмережі

В окупованому Криму лунали вибухи - соцмережі

Київ • УНН

 • 2202502 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. В тимчасово окупованому Криму вночі лунали вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на соцмережі.

Деталі 

За інформацією з соцмереж вибухи пролунали в тимчасово окупованому Сімферополі. Пропагандистські канали кажуть про нібито "диверсію", внаслідок якої могли бути пошкоджені бензовози та військова техніка ворога. Наразі офіційного підтвердження немає.

Також в соцмережах з'явилася інформація про вибухи у Бахчисараї. 

Згодом, за інформацією з соцмереж, у тимчасово окупованому Криму на виїзді з півострова утворилися величезні черги з машин.

Додамо 

Вибухи лунали не тільки на тимчасово окупованій території України, але й на території росії. У соцмережах пишуть, що вибухи прогриміли в білогородській області рф. Місцеві пабліки поширюють відео, на яких чути звуки вибухів. 

Близько 1:20 і 2:00 "бавовна" сталася і в курську в росії. Місцеві інформують про звуки вибухів в одній із частин міста.

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