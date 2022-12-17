В окупованому Криму лунали вибухи - соцмережі

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За інформацією з соцмереж вибухи пролунали в тимчасово окупованому Сімферополі. Пропагандистські канали кажуть про нібито "диверсію", внаслідок якої могли бути пошкоджені бензовози та військова техніка ворога. Наразі офіційного підтвердження немає.

Також в соцмережах з'явилася інформація про вибухи у Бахчисараї.

Згодом, за інформацією з соцмереж, у тимчасово окупованому Криму на виїзді з півострова утворилися величезні черги з машин.

Додамо

Вибухи лунали не тільки на тимчасово окупованій території України, але й на території росії. У соцмережах пишуть, що вибухи прогриміли в білогородській області рф. Місцеві пабліки поширюють відео, на яких чути звуки вибухів.

Близько 1:20 і 2:00 "бавовна" сталася і в курську в росії. Місцеві інформують про звуки вибухів в одній із частин міста.