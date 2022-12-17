В оккупированном Крыму раздавались взрывы - соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Во временно оккупированном Крыму ночью раздавались взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети.
Детали
По информации из соцсетей взрывы прогремели во временно оккупированном Симферополе. Пропагандистские каналы говорят о якобы "диверсии", в результате которой могли быть повреждены бензовозы и военная техника врага. Пока официального подтверждения нет.
Также в соцсетях появилась информация о взрывах в Бахчисарае.
Позже, по информации из соцсетей, во временно оккупированном Крыму на выезде с полуострова образовались огромные очереди из машин.
Добавим
Взрывы раздавались не только на временно оккупированной территории Украины, но и на территории россии. В соцсетях пишут, что взрывы прогремели в белогородской области россии. Местные паблики распространяют видео, на которых слышны звуки взрывов.
Около 1:20 и 2:00 "хлопок" произошел и в курске в россии. Местные информируют о звуках взрывов в одной из частей города.