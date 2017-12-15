В Кремле прокомментировали решение ЕС продлить санкции против РФ

"Мы сожалеем, как и раньше, мы считаем, что подобные решения они не соответствуют ни интересам стран ЕС, ни РФ. РФ по-прежнему считает эти санкции незаконными, неправильными по существу, но при этом, конечно же, мы сохраняем свое настроение на выстраивание отношений с Брюсселем, которые, конечно, сейчас оставляют желать лучшего", - сказал Песков.

Напомним, лидеры Европейского Союза одобрили продление еще на шесть месяцев экономических санкций блока против России, наложенных через российскую аннексию Крыма и поддержку Москвой боевиков на востоке Украины.