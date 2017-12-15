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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 33411 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 18113 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 102520 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104344 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 119707 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104085 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106376 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112880 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117289 просмотра

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В Кремле прокомментировали решение ЕС продлить санкции против РФ

В Кремле прокомментировали решение ЕС продлить санкции против РФ

Киев  •  УНН

 • 22582 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Кремле сожалеют о решении ЕС продлить действие экономических санкций в отношении России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Мы сожалеем, как и раньше, мы считаем, что подобные решения они не соответствуют ни интересам стран ЕС, ни РФ. РФ по-прежнему считает эти санкции незаконными, неправильными по существу, но при этом, конечно же, мы сохраняем свое настроение на выстраивание отношений с Брюсселем, которые, конечно, сейчас оставляют желать лучшего", - сказал Песков.

Напомним, лидеры Европейского Союза одобрили продление еще на шесть месяцев экономических санкций блока против России, наложенных через российскую аннексию Крыма и поддержку Москвой боевиков на востоке Украины.

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