У Кремлі прокоментували рішення ЄС продовжити санкції проти РФ

"Ми шкодуємо, як і раніше, ми вважаємо, що подібні рішення вони не відповідають ні інтересам країн ЄС, ні РФ. РФ як і раніше вважає ці санкції незаконними, неправильними по суті, але при цьому, звичайно ж, ми зберігаємо свій настрій на вибудовування відносин з Брюсселем, які, звичайно, зараз залишають бажати кращого", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу схвалили продовження ще на шість місяців економічних санкцій блоку проти Росії, накладених через російську анексію Криму і підтримку Москвою бойовиків на сході України.