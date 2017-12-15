У Кремлі прокоментували рішення ЄС продовжити санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Кремлі шкодують про рішення ЄС продовжити дію економічних санкцій щодо Росії. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Ми шкодуємо, як і раніше, ми вважаємо, що подібні рішення вони не відповідають ні інтересам країн ЄС, ні РФ. РФ як і раніше вважає ці санкції незаконними, неправильними по суті, але при цьому, звичайно ж, ми зберігаємо свій настрій на вибудовування відносин з Брюсселем, які, звичайно, зараз залишають бажати кращого", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, лідери Європейського Союзу схвалили продовження ще на шість місяців економічних санкцій блоку проти Росії, накладених через російську анексію Криму і підтримку Москвою бойовиків на сході України.