В Кременчуге разобрали обломки на 90% площади ТЦ "Амстор"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Кременчуге обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 90% общей площади ТЦ "Амстор". Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
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"По состоянию на 20:00 в городе Кременчуг обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 90% общей площади ТЦ "Амстор", - сообщили в ГСЧС.
Детали
Так, сообщается, всего в результате ракетного удара погибли 19 человек и пострадали 64 человека, из которых 26 - госпитализированы.
Всего с начала работ обнаружено 29 фрагментов тел. Работы продолжаются.
Контекст
Российские оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.
При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).