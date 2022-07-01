У Кременчуці розібрали уламки на 90% площі ТЦ "Амстор"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Кременчузі обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 90 % загальної площі ТЦ "Амстор". Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, пише УНН.
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"Станом на 20:00 у місті Кременчук обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 90 % загальної площі ТЦ "Амстор", - повідомили в ДСНС.
Деталі
Так, повідомляється, всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб та постраждало 64 особи, з яких 26 - госпіталізовано.
Всього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл. Роботи тривають.
Контекст
Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був завданий двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.
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