В Кременчуге мужчина угрожал ножом посетителям магазина
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 2 января. УНН. В Кременчуге патрульные задержали мужчину, который хулиганил в магазине и угрожал ножом. Об этом УНН-Центр сообщили в патрульной полиции Кременчуга.
Полицейские получили вызов об административных правонарушениях. Заявительница сообщила, что в магазине на проспекте Леси Украинки неизвестный мужчина ведет себя вызывающе и угрожает ножом. Когда патрульные приехали на место происшествия - мужчина убежал.
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Получив ориентировку, инспекторы начали обследовать территорию возле магазина. Через некоторое время гражданина, внешне похожего на правонарушителя патрульные заметили в одном из дворов.
При поверхностной проверке у мужчины обнаружили кухонный нож. При общении мужчина вел себя агрессивно. Личность задержали и передали следственно-оперативной группе, которая прибыла на место происшествия.