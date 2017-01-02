У Кременчуці чоловік погрожував ножем відвідувачам магазину

Поліцейські отримали виклик про адмінправопорушення. Заявниця повідомила, що у магазині на проспекті Лесі Українки невідомий чоловік веде себе зухвало і погрожує ножем. Коли патрульні приїхали на місце події – чоловік втік.

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Отримавши орієнтування, інспектори почали обстежувати територію поблизу магазину. Через деякий час, громадянина ззовні схожого на правопорушника патрульні помітили в одному із дворів.

При поверхневій перевірці у чоловіка виявили кухонний ніж. При спілкуванні чоловік поводив себе агресивно. Особу затримали та передали слідчо-оперативній групі, яка прибула на місце події.