У Кременчуці чоловік погрожував ножем відвідувачам магазину
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 2 січня. УНН. У місті Кременчук патрульні затримали чоловіка, який хуліганив у магазині та погрожував ножем. Про це УНН-Центр повідомили у патрульній поліції Кременчука.
Поліцейські отримали виклик про адмінправопорушення. Заявниця повідомила, що у магазині на проспекті Лесі Українки невідомий чоловік веде себе зухвало і погрожує ножем. Коли патрульні приїхали на місце події – чоловік втік.
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Отримавши орієнтування, інспектори почали обстежувати територію поблизу магазину. Через деякий час, громадянина ззовні схожого на правопорушника патрульні помітили в одному із дворів.
При поверхневій перевірці у чоловіка виявили кухонний ніж. При спілкуванні чоловік поводив себе агресивно. Особу затримали та передали слідчо-оперативній групі, яка прибула на місце події.