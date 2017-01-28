В Козятине несовершеннолетняя родила ребенка и выбросила его из окна 5-го этажа
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 28 января. УНН. Ночью в Казатине Винницкой области 14-летняя девушка родила ребенка и выбросила из окна 5-го этажа дома. Об этом корреспонденту УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Предварительно известно, что беременность девушка скрывала от родителей. Сейчас она находится в больнице.
Этот факт корреспонденту УНН подтвердила начальник пресс-службы ГУНП в Винницкой области Анна Олийнык. По ее словам, предварительно известно, что событие произошло около 3:00 ночи 28 января. В квартире несовершеннолетняя родила младенца, родители о беременности не знали. Девушку доставили в больницу из-за кровотечения. Уже из больницы сообщили о происшествии в полицию.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, опрашивают родителей.
Также в полиции ждут предварительные выводы экспертизы, выясняют причину смерти младенца. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 117 УК (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Если окажется, что ребенок родился мертвым, то уголовное производство будет прекращено.