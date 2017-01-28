У Козятині неповнолітня народила дитину і викинула її з вікна 5-го поверху будинку

Попередньо відомо, що вагітність дівчина приховувала від батьків. Наразі вона знаходиться у лікарні.

Цей факт кореспонденту УНН підтвердила начальник прес-служби ГУНП у Вінницькій області Ганна Олійник. За її словами, попередньо відомо, що подія сталась близько 3-ї год. ночі 28 січня. В квартирі неповнолітня народила немовля, батьки про вагітність не знали. Дівчину доставили до лікарні через кровотечу. Вже з лікарні було повідомлено про подію у поліцію.

Наразі на місці події працюють слідчі, опитують батьків.

Також у поліції чекають на попередні висновки експертизи, з'ясовують причину смерті немовляти. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 117 ККУ (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини). Якщо виявиться, що дитина народилась мертвою, то кримінальне провадження буде припинятись.