У Косюка обещают до конца года открыть 50 мясомаркетов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. МХП Юрия Косюка откроет около 50 мясомаркетов по всей Украине до конца года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Там напомнили, что мясомаркеты уже успешно работают в Ковеле, Сумах, Николаеве и Дубно.
К концу лета откроется новый магазин в Черкассах, в сентябре - в Кропивницком и Киеве.
"Открытие магазинов нового формата соответствует стратегии МХП по превращению из сырьевой компании на кулинарную", - говорят в МХП.
Посетители мясомаркетов экономят время на приготовление пищи. Кроме свежего мяса, в торговых точках продается мясо в маринадах и колбасы, рассказывают в компании.
"Мы хотим, чтобы люди меньше времени тратили на приготовление пищи и больше - на радость общения за вкусным обедом или ужином. Новый формат магазинов именно об этом. Нам приятно, что такой подход МХП разделяют и покупатели, и наши партнеры. МХП получил шквал заявок и запросов от партнеров на открытие магазинов нового формата по всей Украине. Это значит, что и стратегия МХП, и ее реализация являются правильными и успешными. Мы не останавливаемся!" - прокомментировала пресс-секретарь МХП Ирина Ванникова.