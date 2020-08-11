У Косюка обіцяють до кінця року відкрити 50 м’ясомаркетів

Там нагадали, що м’ясомаркети вже успішно працюють у Ковелі, Сумах, Миколаєві та Дубно.

До кінця літа відкриється новий магазин у Черкасах, у вересні – у Кропивницькому та Києві.

"Відкриття магазинів нового формату відповідає стратегії МХП щодо перетворення із сировинної компанії на кулінарну", - кажуть в МХП.

Відвідувачі м'ясомаркетів економлять час на приготування їжі. Окрім свіжого м'яса, у торгових точках продається м'ясо в маринадах та ковбаси, розповідають в компанії.

"Ми хочемо, щоб люди менше часу витрачали на приготування їжі і більше – на радість спілкування за смачним обідом чи вечерею. Новий формат магазинів саме про це. Нам приємно, що такий підхід МХП поділяють і покупці, і наші партнери. МХП отримало шквал заявок і запитів від партнерів на відкриття магазинів нового формату по всій Україні. Це означає, що і стратегія МХП, і її реалізація є правильними та успішними. Не зупиняємося!" - прокоментувала речниця МХП Ірина Ванникова.