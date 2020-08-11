У Косюка обіцяють до кінця року відкрити 50 м’ясомаркетів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. МХП Юрія Косюка відкриє близько 50 м’ясомаркетів по всій Україні до кінця року, передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.
Там нагадали, що м’ясомаркети вже успішно працюють у Ковелі, Сумах, Миколаєві та Дубно.
До кінця літа відкриється новий магазин у Черкасах, у вересні – у Кропивницькому та Києві.
"Відкриття магазинів нового формату відповідає стратегії МХП щодо перетворення із сировинної компанії на кулінарну", - кажуть в МХП.
Відвідувачі м'ясомаркетів економлять час на приготування їжі. Окрім свіжого м'яса, у торгових точках продається м'ясо в маринадах та ковбаси, розповідають в компанії.
"Ми хочемо, щоб люди менше часу витрачали на приготування їжі і більше – на радість спілкування за смачним обідом чи вечерею. Новий формат магазинів саме про це. Нам приємно, що такий підхід МХП поділяють і покупці, і наші партнери. МХП отримало шквал заявок і запитів від партнерів на відкриття магазинів нового формату по всій Україні. Це означає, що і стратегія МХП, і її реалізація є правильними та успішними. Не зупиняємося!" - прокоментувала речниця МХП Ірина Ванникова.