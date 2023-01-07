В Косово в результате стрельбы неизвестный ранил двух сербов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. На юге Косово в результате стрельбы были ранены 11-летний мальчик и 21-летний мужчина. Стрельба произошла в селе Драйковцы муниципалитета Штрпце вчера, 6 января. Об этом сообщает полиция Косово, пишет УНН.
Детали
По информации полиции, стреляли из машины, которая двигалась со Штрпце в направлении Урошеваца. После этого автомобиль скрылся с места происшествия. Правоохранители отметили, что пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
Подозреваемый, 33-летний мужчина, был задержан. Он передан в районную полицию в Урошеваке.
Кроме этого, правоохранители нашли пистолет, из которого были произведены выстрелы.
Министр обороны Косово Арменд Мехай отметил, к тому, что произошло в Штрпаце, “причастен сотрудник косовских сил безопасности”.
На инцидент отреагировали премьер-министр Косово Альбин Курти и премьер-министр Сербии Ана Брнабич, осудив произошедшее. Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархей сказал, что он “шокирован нападением”.
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