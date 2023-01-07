В Косово в результате стрельбы неизвестный ранил двух сербов

Детали

По информации полиции, стреляли из машины, которая двигалась со Штрпце в направлении Урошеваца. После этого автомобиль скрылся с места происшествия. Правоохранители отметили, что пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый, 33-летний мужчина, был задержан. Он передан в районную полицию в Урошеваке.

Кроме этого, правоохранители нашли пистолет, из которого были произведены выстрелы.

Министр обороны Косово Арменд Мехай отметил, к тому, что произошло в Штрпаце, “причастен сотрудник косовских сил безопасности”.

На инцидент отреагировали премьер-министр Косово Альбин Курти и премьер-министр Сербии Ана Брнабич, осудив произошедшее. Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархей сказал, что он “шокирован нападением”.

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