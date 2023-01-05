Представники США та ЄС відвідають Сербію для послаблення напруженості навколо Косова

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4 січня Вучич заявив, що радник Держдепартаменту Дерек Шолле відвідає Белград 11 або 12 січня. У грудні Шолле був змушений скасувати візит на Західні Балкани та в Брюссель після того, як отримав позитивний тест на COVID-19.

“Я вірю в створення кращих відносин зі Сполученими Штатами, ми побачимо, як це піде. Це буде непроста розмова, але я вірю, що ми можемо говорити”, — сказав Вучич на пресконференції.

Вучич додав, що представники Євросоюзу відвідають Белград після візиту Шолле, щоб обговорити можливі шляхи вирішення напруженості навколо Косово, яка посилилася минулого місяця. У грудні етнічні серби встановили блокпости на дорогах на півночі Косова через арешт колишнього поліцейського, який є сербом.

Контекст

Уряд у Приштини засудив протести та звинуватив Сербію в розпалюванні заворушень для створення нестабільності та перешкоджання суверенітету Косова після оголошення ним незалежності у 2008 році.

Двостороння напруженість загострилася з минулого місяця, через рішення косовського уряду замінити сербські автомобільні номерні знаки.

Серби на півночі Косова зводять барикади та блокують дороги протягом приблизно трьох тижнів після арешту косовською поліцією колишнього поліцейського Деяна Пантіча. Його визволення було однією з головних вимог протестувальників.

У понеділок, 26 грудня, Сербія привела збройні сили в стан підвищеної бойової готовності для реагування, якщо вибухне насильство між сербською меншиною та етнічними албанцями.

Косівські серби та поліція країни обмінялися пострілами на початку грудня після спалаху напруженості у нестабільній північній частині країни.

У частково визнаному Косово заявили, що закривають пункти пропуску на кордоні із Сербією. У відповідь на останні дії Приштини президент Сербії Олександр Вучич звернувся до місії НАТО про введення армії та поліцейських на територію регіону.