Представители США и ЕС посетят Сербию для ослабления напряженности вокруг Косово

Детали

4 января Вучич заявил, что советник Госдепартамента Дерек Шолле посетит Белград 11 или 12 января. В декабре Шолле был вынужден отменить визит на Западные Балканы и в Брюссель после того, как получил положительный тест на COVID-19.

“Я верю в создание лучших отношений с Соединенными Штатами, мы увидим, как это пойдет. Это будет непростой разговор, но я верю, что мы можем говорить”, — сказал Вучич на пресс-конференции.

Вучич добавил, что представители Евросоюза посетят Белград после визита Шолле, чтобы обсудить возможные пути разрешения напряженности вокруг Косово, которая усилилась в прошлом месяце. В декабре этнические сербы установили блокпосты на дорогах на севере Косово из-за ареста бывшего полицейского, который является сербом.

Контекст

Правительство в Приштине осудило протесты и обвинило Сербию в разжигании беспорядков для создания нестабильности и препятствования суверенитету Косово после объявления им независимости в 2008 году.

Двусторонняя напряженность обострилась с прошлого месяца, из-за решения косовского правительства заменить сербские автомобильные номерные знаки.

Сербы на севере Косово возводят баррикады и блокируют дороги в течение примерно трех недель после ареста косовской полицией бывшего полицейского Деяна Пантича. Его освобождение было одним из главных требований протестующих.

В понедельник, 26 декабря, Сербия привела вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности для реагирования, если разразится насилие между сербским меньшинством и этническими албанцами.

Косовские сербы и полиция страны обменялись выстрелами в начале декабря после вспышки напряженности в нестабильной северной части страны.

В частично признанном Косово заявили, что закрывают пункты пропуска на границе с Сербией. В ответ на последние действия Приштины президент Сербии Александр Вучич обратился к миссии НАТО о введении армии и полицейских на территорию региона.