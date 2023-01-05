Представители США и ЕС посетят Сербию для ослабления напряженности вокруг Косово
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Президент Сербии Александар Вучич объявил, что официальный представитель Государственного департамента США посетит Белград на следующей неделе на фоне напряженности вокруг Косово и давления на Сербию с целью ввести санкции против России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
4 января Вучич заявил, что советник Госдепартамента Дерек Шолле посетит Белград 11 или 12 января. В декабре Шолле был вынужден отменить визит на Западные Балканы и в Брюссель после того, как получил положительный тест на COVID-19.
“Я верю в создание лучших отношений с Соединенными Штатами, мы увидим, как это пойдет. Это будет непростой разговор, но я верю, что мы можем говорить”, — сказал Вучич на пресс-конференции.
Вучич добавил, что представители Евросоюза посетят Белград после визита Шолле, чтобы обсудить возможные пути разрешения напряженности вокруг Косово, которая усилилась в прошлом месяце. В декабре этнические сербы установили блокпосты на дорогах на севере Косово из-за ареста бывшего полицейского, который является сербом.
Контекст
Правительство в Приштине осудило протесты и обвинило Сербию в разжигании беспорядков для создания нестабильности и препятствования суверенитету Косово после объявления им независимости в 2008 году.
Двусторонняя напряженность обострилась с прошлого месяца, из-за решения косовского правительства заменить сербские автомобильные номерные знаки.
Сербы на севере Косово возводят баррикады и блокируют дороги в течение примерно трех недель после ареста косовской полицией бывшего полицейского Деяна Пантича. Его освобождение было одним из главных требований протестующих.
В понедельник, 26 декабря, Сербия привела вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности для реагирования, если разразится насилие между сербским меньшинством и этническими албанцами.
Косовские сербы и полиция страны обменялись выстрелами в начале декабря после вспышки напряженности в нестабильной северной части страны.
В частично признанном Косово заявили, что закрывают пункты пропуска на границе с Сербией. В ответ на последние действия Приштины президент Сербии Александр Вучич обратился к миссии НАТО о введении армии и полицейских на территорию региона.