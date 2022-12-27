Сербія приготувала свої війська у підвищену боєготовність
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент Сербії та Верховний головнокомандувач збройних сил Сербії Александар Вучич наказали привести збройні сили Сербії у найвищий рівень бойової готовності.
Про це заявив міністр оборони Мілош Вучевіч, передає УНН.
Деталі
Вуцевіч запевнив, що причин для паніки немає, але є про що турбуватися.
Він зазначив, що президент Сербії віддав наказ про підвищення бойової готовності, маючи на увазі все, що відбувається сьогодні в Косово і що албанська влада, нібито готується до нападу на сербів і до силового зняття барикад.
Міністр оборони заявив, що причиною невирішення проблем, які призвели до демократичного протесту сербів, є мовчання міжнародної спільноти, а також нейтральні заяви, які не ведуть до політичного вирішення.
Він зазначив, що Сербія єдина зацікавлена в переговорах і політичних угодах. З іншого боку, як він заявив, Косово постійно робить ризиковані та односторонні кроки, підвищуючи рівень напруженості та постійно ведучи до подальшої ескалації з чіткою метою етнічної чистки Республіки Косово.
Контекст
Косівські серби та поліція країни обмінялися пострілами на початку грудня після спалаху напруженості у нестабільній північній частині країни.
У частково визнаному Косово заявили, що закривають пункти пропуску на кордоні із Сербією. У відповідь на останні дії Пріштіни президент Сербії Олександр Вучич планує направити місії НАТО запит про введення армії та поліцейських на територію регіону.
У ніч на 12 грудня Вучич закликав сербів та албанців зберегти мир у Косово та Метохії.