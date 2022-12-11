Загострення в Косові: Вучич заявив про найважчий день у житті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент Сербії Олександр Вучич закликав сербів та албанців зберегти мир у Косово та Метохії. За його словами, ніч буде важкою - варто очікувати на провокації. Цю заяву він зробив після екстреного засідання Ради безпеки. Про це повідомило національне телебачення Сербії RTS, інформує УНН.
Деталі
Президент Сербії Александар Вучич після засідання Ради національної безпеки закликав сербів на півночі Косово і Метохії зберігати спокій та мир й не піддаватися на провокації, а також поважати KFOR (сили НАТО, які відповідають за забезпечення стабільності в Косові — ред.).
“Сьогодні найважчий день, відколи я президент, тому закликаю сербів не піддаватися на провокації”, — наголосив він.
За його словами, миротворчі сили НАТО пообіцяли не застосовувати насильницькі дії проти протестувальників. Водночас він звинуватив Косово у спробі “покласти край сербській проблемі” в Косово та Метохії.
Вучич наголосив, що “частина міжнародної спільноти вдає, що не бачить того, що відбувається”. Він додав, що американці “виростили” Косово і тепер “захищають свою дитину”.
Сербський лідер зазначив, що ні Вашингтон, ні Приштина не дотримуються жодної угоди в рамках домовленостей.
Як зазначається, у суботу, 10 грудня, на півночі Косова розпочалася чергова ескалація за участю сербів. Причиною цього стало затримання ексспівробітника косовської поліції сербського походження Деяна Пантича. Так серби хочуть не дати вивезти Пантича до Приштини.
Доповнення
Косовські серби та поліція країни обмінялися стріляниною в суботу після спалаху напруженості в нестабільній північній частині країни.
У частково визнаному Косово заявили, що закривають пункти пропуску на кордоні із Сербією. У відповідь на останні дії Приштини президент Сербії Александар Вучич планує спрямувати місії НАТО запит щодо введення армії та поліцейських на територію регіону.