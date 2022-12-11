Обострение в Косово: Вучич заявил о самом тяжелом дне в жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент Сербии Александр Вучич призвал сербов и албанцев сохранить мир в Косово и Метохии. По его словам, ночь будет тяжелой - стоит ожидать провокации. Это заявление он сделал после экстренного заседания Совбеза. Об этом сообщило национальное телевидение Сербии RTS, сообщает УНН.
Детали
Президент Сербии Александар Вучич после заседания Совета национальной безопасности призвал сербов на севере Косово и Метохии сохранять спокойствие и мир и не поддаваться провокациям, а также уважать KFOR (силы НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово — ред.).
“Сегодня самый трудный день, когда я президент, поэтому призываю сербов не поддаваться на провокации”, — подчеркнул он.
По его словам, миротворческие силы НАТО пообещали не применять насильственные действия против протестующих. В то же время, он обвинил Косово в попытке “положить конец сербской проблеме” в Косово и Метохии.
Учитель подчеркнул, что “часть международного сообщества делает вид, что не видит того, что происходит”. Он добавил, что американцы “вырастили” Косово и теперь “защищают своего ребенка”.
Сербский лидер отметил, что ни Вашингтон, ни Приштина не соблюдают никакого соглашения в рамках договоренностей.
Как отмечается, в субботу, 10 декабря, на севере Косово началась очередная эскалация с участием сербов. Причиной тому стало задержание экс-сотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантыча. Так сербы хотят не дать вывезти Пантыча в Приштину.
Дополнение
Косовские сербы и полиция страны обменялись стрельбой в субботу после вспышки напряженности в нестабильной северной части страны.
В частично признанном Косово заявили, что закрывают пункты пропуска на границе с Сербией. В ответ на последние действия Приштины президент Сербии Александр Вучич планирует направить миссии НАТО запрос о введении армии и полицейских на территорию региона.