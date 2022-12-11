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Косово: поліція повідомила про стрілянину на півночі країни

Косово: поліція повідомила про стрілянину на півночі країни

Київ • УНН

 • 744942 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Косовські серби та поліція країни обмінялися стріляниною в суботу після спалаху напруженості в нестабільній північній частині країни.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Учора, 10 грудня, серби з півночі Косово заблокували головні дороги в регіоні на знак протесту проти арешту колишнього співробітника косовської поліції, який залишив свою посаду минулого місяця разом з іншими етнічними сербами.

З наростанням кризи на півночі, де більшість населення становлять серби, президент Косово Вьоса Османі оголосила в суботу, що місцеві вибори в цій області будуть відкладені до 23 квітня. Вибори були призначені на 18 грудня, але серби заявили, що бойкотуватимуть вибори.

Поліція повідомила, що блокада призупинила рух, і вони були змушені закрити два пункти пропуску на кордоні між Косово та Сербією. Пізніше вони сказали, що потрапили під вогонь у кількох місцях поблизу озера, що межує з Сербією. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Постріли було чути і в інших місцях на півночі країни.

Поліція в Приштині повідомила, що колишній поліцейський Деян Пантіч був заарештований за ймовірний напад на офіси виборчої комісії, офіцерів поліції та виборчих чиновників у вівторок.

Цитата

“Підрозділи міліції в порядку самооборони були змушені відповісти з вогнепальною зброєю злочинцям, які отримали відсіч і втекли в невідомому напрямку”, — йдеться в повідомленні поліції.

Додамо

У частково визнаному Косово заявили, що закривають пункти пропуску на кордоні із Сербією. У відповідь на останні дії Приштини президент Сербії Александар Вучич планує спрямувати місії НАТО запит щодо введення армії та поліцейських на територію регіону.

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