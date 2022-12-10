Сербія планує спрямувати місії НАТО запит щодо введення армії та поліцейських на територію Косово
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У частково визнаному Косово заявили, що закривають пункти пропуску на кордоні із Сербією. У відповідь на останні дії Приштини президент Сербії Александар Вучич планує спрямувати місії НАТО запит щодо введення армії та поліцейських на територію регіону.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Indeks Online.
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“Оскільки зараз два пункти пропуску на півночі країни закриті для руху через барикади, громадянам пропонується використовувати для руху інші пункти пропуску”, — йдеться в повідомленні поліції.
Деталі
Окрім закриття деяких пунктів пропуску, президентка Вйоса Османі заявила, що муніципальні вибори на півночі Косова будуть перенесені на 23 квітня 2023 року.
Як повідомляє видання Novosti.rs, своєю чергою президент Сербії Александар Вучич узгодив текст, який надсилає запит до командувача KFOR (місія НАТО, що базується на території Косова — ред.) щодо забезпечення розгортання членів сербської армії та поліції на території Косова та Метохію.
“Резолюція Ради Безпеки ООН 1244 підтвердила, що узгодженій кількості сербських військових і поліцейських буде дозволено повернутися. Поки що жодних переговорів з КФОР (місія НАТО, що базується на території Косова — ред.) про повернення сербського персоналу не було”, — йдеться у запиті.
“У мене немає ілюзій і я знаю, що вони відхилять це прохання”, — додав президент.
Додамо
9 грудня повідомлялося, що уряд частково визнаного Косова відправив понад 200 спецпризначенців у муніципалітет Північна Митровиця, де переважно мешкають етнічні серби. Белград заявив, що у відповідь може ввести у регіон власних правоохоронців.