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Сербия планирует направить миссии НАТО запрос о введении армии и полицейских на территорию Косово

Киев • УНН

 • 793693 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В частично признанном Косово заявили, что закрывают пункты пропуска на границе с Сербией. В ответ на последние действия Приштины президент Сербии Александр Вучич планирует направить миссии НАТО запрос о введении армии и полицейских на территорию региона.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Indeks Online.

Цитата

“Поскольку сейчас два пункта пропуска на севере страны закрыты для движения через баррикады, гражданам предлагается использовать для движения другие пункты пропуска”, — говорится в сообщении полиции.

Детали

Кроме закрытия некоторых пунктов пропуска, президент Вйоса Османи заявила, что муниципальные выборы на севере Косово будут перенесены на 23 апреля 2023 года.

Как сообщает издание Novosti.rs, в свою очередь президент Сербии Александар Вучич согласовал текст, который посылает запрос к командующему KFOR (миссия НАТО на базе территории Косово — ред.) по обеспечению развертывания членов сербской армии и полиции на территории Косово и Метохию.

“Резолюция Совета Безопасности ООН 1244 г. подтвердила, что согласованному количеству сербских военных и полицейских будет позволено вернуться. Пока что никаких переговоров с КФОР (миссия НАТО, которая базируется на территории Косово — ред.) о возвращении сербского персонала не было”, — говорится в запросе.

“У меня нет иллюзий и я знаю, что они отклонят эту просьбу”, — добавил президент.

Добавим

9 декабря сообщалось, что правительство частично признанного Косово отправило более 200 спецназовцев в муниципалитет Северная Митровица, где преимущественно проживают этнические сербы. Белград заявил, что в ответ может ввести в регион своих правоохранителей.

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