Сербия планирует направить миссии НАТО запрос о введении армии и полицейских на территорию Косово

Цитата

“Поскольку сейчас два пункта пропуска на севере страны закрыты для движения через баррикады, гражданам предлагается использовать для движения другие пункты пропуска”, — говорится в сообщении полиции.

Детали

Кроме закрытия некоторых пунктов пропуска, президент Вйоса Османи заявила, что муниципальные выборы на севере Косово будут перенесены на 23 апреля 2023 года.

Как сообщает издание Novosti.rs, в свою очередь президент Сербии Александар Вучич согласовал текст, который посылает запрос к командующему KFOR (миссия НАТО на базе территории Косово — ред.) по обеспечению развертывания членов сербской армии и полиции на территории Косово и Метохию.

“Резолюция Совета Безопасности ООН 1244 г. подтвердила, что согласованному количеству сербских военных и полицейских будет позволено вернуться. Пока что никаких переговоров с КФОР (миссия НАТО, которая базируется на территории Косово — ред.) о возвращении сербского персонала не было”, — говорится в запросе.

“У меня нет иллюзий и я знаю, что они отклонят эту просьбу”, — добавил президент.

Добавим

9 декабря сообщалось, что правительство частично признанного Косово отправило более 200 спецназовцев в муниципалитет Северная Митровица, где преимущественно проживают этнические сербы. Белград заявил, что в ответ может ввести в регион своих правоохранителей.