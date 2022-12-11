Косово: полиция сообщила о стрельбе на севере страны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Косовские сербы и полиция страны обменялись стрельбой в субботу после вспышки напряженности в нестабильной северной части страны.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Вчера, 10 декабря, сербы с севера Косово заблокировали главные дороги в регионе в знак протеста против ареста бывшего сотрудника косовской полиции, покинувшего свой пост в прошлом месяце вместе с другими этническими сербами.
С нарастанием кризиса на севере, где большинство населения составляют сербы, президент Косово Вьоса Османи объявила в субботу, что местные выборы в этой области будут отложены до 23 апреля. Выборы были назначены на 18 декабря, но сербы заявили, что будут бойкотировать выборы.
Полиция сообщила, что блокада приостановила движение и они были вынуждены закрыть два пункта пропуска на границе между Косово и Сербией. Позже они сказали, что попали под огонь в нескольких местах вблизи озера, граничащего с Сербией. Сообщений о пострадавших не поступало.
Выстрелы были слышны и в других местах на севере страны.
Полиция в Приштине сообщила, что бывший полицейский Деян Пантич был арестован за вероятное нападение на офисы избирательной комиссии, офицеров полиции и избирательных чиновников во вторник.
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“Подразделения милиции в порядке самообороны были вынуждены ответить с огнестрельным оружием преступникам, получившим отпор и скрывшимся в неизвестном направлении”, — говорится в сообщении полиции.
Добавим
В частично признанном Косово заявили, что закрывают пункты пропуска на границе с Сербией. В ответ на последние действия Приштины президент Сербии Александар Вучич планирует направить миссии НАТО запрос о введении армии и полицейских на территорию региона.